Более 15 внутренних и международных рейсов отменили в аэропортах Москвы

Москва, 30 августа. В трех столичных аэропортах отменили и задержали 21 рейс, что подтверждается информацией на электронном табло.

В ночь на 30 августа в Домодедово отменили 13 рейсов и два задержали. В Шереметьево вылетел с задержкой только один самолет. Во Внуково отменили три вылета самолета, еще два задержались.

Речь идет самолетах из Москвы в Анталью. Также были отменены рейсы в Душанбе, Ижевск и Казань. В столичных аэропортах задержались вылеты самолетов в Екатеринбург, Барнаул и Челябинск, пишет «Вечерняя Москва».

Российские власти просят граждан планировать свои поездки с учетом эпидемиологической ситуации. Границы открыты с Турцией, Великобританией и Танзанией. Несколько стран принимают россиян, у которых есть вид на жительство.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту отменили более 20 внутренних и международных рейсов.