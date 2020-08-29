Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием фуры в Новой Москве

Москва, 29 августа. Легковушка влетела в грузовик на Калужском шоссе в Новой Москве, один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщили в Московском авиационном центре, ДТП произошло на 58-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. Скорая доставила пострадавшего на вертолетную площадку «Вороново», его эвакуировали в московскую больницу.

В полете врачи поддерживали и контролировали состояние пострадавшего.

Ранее сообщалось, что на Кубани столкнулись фура и внедорожник. В легковом автомобиле сидели двое взрослых и четверо детей, в результате аварии один ребенок и взрослый погибли.

Еще одно серьезное ДТП произошло в Сыктывкаре, где водитель Opel врезался в такси. Виновник аварии с тяжелыми травмами был госпитализирован.