Новый маршрут по парку «Царицыно» появился на портале «Узнай Москву»

Москва, 29 августа. Новый экскурсионный маршрут по музею-заповеднику «Царицыно» появился на портале «Узнай Москву», сообщили власти.

Горожане и гости Москвы пройдут по знаковым объектам «Царицыно». С помощью специального приложения можно отмечать осмотренные достопримечательности и следить за маршрутом.

Начните экскурсию с Фигурного моста, который возвели в 1778 году. Далее дорога идет через дворцово-парковый ансамбль и подходит к храму иконы Божией матери. Завершится экскурсия у Фигурных ворот, построенных в один год с Фигурным мостом.

Как пишет РИАМО, на портале опубликовали более сотни маршрутов. Они пользуются большой популярностью у туристов и любителей прогулок по историческим местам.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили погулять в обновленных парках на юго-востоке столицы. Там появились спортивные и детские площадки, уютные места для чтения на свежем воздухе.