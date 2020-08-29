Москвичей пригласили в самые живописные парки на юго-востоке столицы

Москва, 29 августа. Столичные власти назвали самые живописные парки в ЮВАО, которые были благоустроены по программе «Мой район».

Пока в Москве хорошая погода, можно погулять по берегу Москвы-реки в Капотне. Там есть все необходимое для спорта и активного отдыха.

Горожане могут устроить пикник, позаниматься на уличных тренажерах, сыграть в настольный теннис. Здесь организовали площадку для детей.

В парке усадьбы Люблино поставили 14 мостиков, на них можно рыбачить или любоваться очищенным прудом. Для фотосессий установили круговые качели.

На «Аллее сказок» в Некрасовке появились новые фигуры. Вечером подсветка на фигурах сказочных героев горит красивыми огоньками, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве 249 площадок пригласили горожан провести вместе «Ночь кино».