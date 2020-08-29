Более 600 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 29 августа. Столичные медики выявили 667 новых случаев коронавируса, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в столице выявили более 261 тысячи заболевших. Активных случаев — более 43 тысяч, скончалось 4798 человек. Власти Москвы полностью контролируют ситуацию, с марта заболеваемость снизилась в 10 раз.

В сентябре вакцина от вируса «Спутник V» уже поступит в городские клиники. Известно, что российские ученые готовят вторую вакцину к регистрации, все клинические исследования были успешными.

Только эффективная вакцина поможет стране окончательно победить коронавирус, считает мэр Москвы Сергей Собянин.