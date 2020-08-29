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Более 1,3 тысячи москвичей за сутки вылечились от коронавируса

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Более 1,3 тысячи москвичей за сутки вылечились от коронавируса

Москва, 29 августа. Еще 1393 человека за минувшие сутки вылечились от коронавируса, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

С начала эпидемии в российской столице было зафиксировано более 260 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 212 тысяч человек.

В городе наращивают объемы тестирования, но число новых случаев каждый день снижается. Ситуация в Москве находится под контролем, пишет РИАМО.

В Москве стартует кампания по вакцинации населения от гриппа. Врачи рекомендуют делать прививку и молодым, и пожилым горожанам.

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