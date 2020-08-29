Москва и Подмосковье присоединились к акции «Ночь кино»

Москва, 29 августа. Московский регион присоединился к всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет в субботу на 150 городских площадках.

Москвичи посмотрят фильмы «Холоп», «Лед 2», «Иван Царевич и Серый волк 4» и другие ленты, которые ранее были в прокате. В некоторых кинотеатрах покажут фильмы о войне и советскую классику.

Горожан пригласили на показы российских сериалов. После сеансов они смогут пообщаться с режиссерами и съемочной группой.

Зрителей ждут в «Музеоне», Третьяковской галерее, «Салюте» и других кинотеатрах. Начало показов стартует в 20.00, пишет РИАМО. А для жителей Московской области организовали 249 киноплощадок.

Напомним, что во время пика эпидемии коронавируса кинотеатры были закрыты по всей стране. В Москве власти разрешили кинотеатрам открыться в августе.

27 августа зрители увидели фантастический фильм «Вратарь галактики». Это был первый отечественный фильм, вышедший в 2020 году.