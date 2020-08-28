В Москве запустили мобильное приложение с бесплатными книгами

Москва, 28 августа. Новое образовательное мобильное приложение «Свет» со свободным доступом к книгам, которые должен прочитать каждый, запустили к 1 сентября в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Одной из полезных функций нового приложения является мотивационная программа, которая позволяет ставить себе различные цели, например, читать не менее десяти страниц понравившейся книги в день, передает РИАМО.

Приложения также позволяет узнать много нового о книге и пройти специальный квест, чтобы закрепить полученные знания. На данный момент в архиве приложения находится одна тысяча произведений.

Коллекция будет постоянно пополняться. В будущем там будет больше не только книг, но и спектаклей, фильмов, музыки.