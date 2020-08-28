В Москве лжеврача вычислили по орфографическим ошибкам

Москва, 28 августа. Мошенник под видом врача обманул нескольких пенсионерок в Москве. Женщины отдали преступнику практически все свои сбережения. Как правило, подобные преступления долго не удается раскрыть, однако на этот раз мошенника подвели собственные орфографические ошибки.

Так, одной из жертв преступника стала 79-летняя пенсионерка. Неизвестная позвонила ей домой и сообщила, что пришли результаты анализов крови, которые она недавно сдавала. Звонившая сообщила, что у женщины якобы обнаружено онкологическое заболевание.

Испуганная пенсионерка спросила, как ей быть в этой ситуации, после чего голос в трубке сказал, что свяжет ее со специалистом центра по работе с онкобольными. Мужской голос рассказал, что женщине еще можно помочь, но нужны деньги — 500 тысяч рублей, передает Kp.ru.

Пенсионерка насобирала 300 тысяч, после чего за деньгами должен был прибыть курьер с лекарством. Неизвестный приехал, передал ей чек, в котором наблюдательная пенсионерка обнаружила орфографические ошибки. Она поняла, что ее обманули и вызвала полицию. Преступник был задержан, им оказался 31-летний уроженец Ростова-на-Дону.

«Свою вину в данном преступлении полностью признал и в содеянном сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали правоохранители.

В настоящее время ведется следствие.