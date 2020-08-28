Врачи за сутки выявили 654 случая коронавируса в Москве

Москва, 28 августа. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 654 случая коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 260 361. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки выздоровели 1280 москвичей. С начала пандемии опасное заболевание побороли 210 908 человек, передает РИАМО.

Она напомнила, что при выписке всем пациентам дают необходимые рекомендации. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявлено 4829 новых случаев опасной инфекции в 84 регионах страны. При этом 22,8% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса за сутки стали 110 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц 5905 пациентов.