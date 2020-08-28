Осенняя погода придет в Москву с трехнедельной задержкой

Москва, 28 августа. Теплая погода еще в течение трех недель продержится на территории Москвы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что метеорологическая осень опаздывает, обычно она начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже плюс 15 градусов.

«В Москве обычно это происходит в последние дни августа, а в этом году, по нашим прогнозам, природа подарит столице дополнительные три недели тепла», — говорят метеорологи.

Отмечается, что 28 августа европейскую территорию России посетит очередной циклон, который принесет с собой дожди, передает «Вечерняя Москва».

«Но такая погода продолжится недолго — в европейскую часть страны уже скоро вернется июльская жара», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 28 и 29 августа в Москве столбики термометров будут фиксировать до плюс 22 градусов тепла, местами возможны грозы. Однако уже в воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов.