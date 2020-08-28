Воробьев рассказал о работе общественных советов при парках Подмосковья

Москва, 28 августа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о принципах работы общественных советов при парках региона. По его словам, не везде будут созданы советы отдельных парков, где-то это будет одна организация на весь город.

В эфире телеканала «360» губернатор пообщался с жительницей Балашихи Светланой Гревцовой. Воробьев поблагодарил женщину, по инициативе которой власти приступили к созданию общественных советов.

«Мы стараемся, у нас молодой министр Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет и которые не могут прийти, могли высказаться дистанционно — через разные мессенджеры, телефон», — рассказал Воробьев.

Он напомнил, что благоустройство Пестовского парка в Балашихе началось в 2018 году. За это время был выполнен большой объем работ. Специалисты сделали амфитеатр, спортивные сооружения, три детских площадки и большую площадь в центре парка. Уже этой осенью начнется очередной этап благоустройства. Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что Пестовский парк является излюбленным местом отдыха местных жителей.

«Первую очередь закончили в начале этого года, вторую начинаем осенью, чтобы к следующему лету ее закончить — это лесная часть парка. Мы это обсуждали в прошлую пятницу на встрече с активными жителями», — говорит Юров.

Масштабная программа благоустройства проходит в каждом городе области. Власти стараются создавать места для комфортного и безопасного отдыха. Теперь все вопросы, связанные с парками, жители Подмосковья могут обсудить в общественных советах.