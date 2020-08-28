В Подмосковье школьные линейки проведут с соблюдением всех мер безопасности

Москва, 28 августа. Школы традиционно откроются 1 сентября в Московской области. Торжественные линейки по случаю Дня знаний проведут на свежем воздухе, однако не все родители понимают, в каком именно формате будет организовано праздничное построение. На главные вопросы, связанные с началом учебного года в регионе, ответил губернатор Андрей Воробьев.

В этом учебном году школы откроют свои двери для 950 тысяч ребят. Воробьев подчеркнул, что для проведения торжественных линеек все готово.

«Я надеюсь, что все дети — и первоклашки, те кто заканчивает школу, вся школа соберется вместе, и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей», — рассказала губернатор.

В 2020 году ребята будут учиться в очном формате, но перед линейками у всех будут проверять температуру и выдавать средства индивидуальной защиты. Власти региона и администрации школ внимательно следят за соблюдением всех мер предосторожности, телеканал «360».

«Следим за тем, чтобы были соблюдены все меры предосторожности: температура, контроль, маски. Но сегодня ничего не мешает начать учебный год», — пояснил Воробьев.

Участниками образовательного процесса станут не только школьники, но и студенты, а также воспитанники детских садов. По словам Воробьева, в регионе заселяются новые микрорайоны, а это значит, что детей становится больше, поэтому в области открываются новые учреждения.

«Каждый год у нас растет контингент, прибавляется порядка 40 тысяч новых учеников. Мы строим школы, стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны», —подытожил Воробьев.

Отмечается, что ученики смогут пройти вакцинацию от гриппа. Прививки начнут делать уже осенью.