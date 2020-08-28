Вильфанд предупредил, что сентябрь начнется с похолодания в Москве

Москва, 28 августа. В столице ожидается аномально жаркий последний день лета, но сентябрь начнется с похолодания. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

«Говорят, что понедельник — день тяжелый, но, по нашим расчетам, нынешний понедельник будет еще и аномально жарким. Температура начнет повышаться уже в воскресенье, а в понедельник она уже будет 25-30 градусов», — заявил Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в понедельник будет превышать норму на шесть градусов. Но во вторник, 1 сентября, прогнозируется заметное похолодание. Температура понизится до 20-25 градусов тепла, отмечает Вильфанд. Существенных осадков не прогнозируется. В среду сохранятся примерно такие же погодные условия и температурный фон, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд говорил, что на европейской части России сентябрь, вероятно, будет теплым и не слишком дождливым. По его словам, количество осадков ожидается около и меньше нормы, а температура — около и выше нормы.