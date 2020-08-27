Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье спасет фермеров от банкротства

Москва, 27 августа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства региона Андрей Разин посетили стартовавший в Истре крупный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

Почти 400 фермеров, виноделов и пивоваров из разных уголков страны собрались на одной площадке, чтобы удивить гостей своей продукцией. Фестиваль, который проводится уже в пятый раз, стал важным событием для фермеров России. У них появилась возможность поправить свои дела после пандемии, а также заручиться поддержкой властей.

«Наша задача и министерства, продовольственного рынка — давать разные формы поддержки. Гранты, субсидии, а где-то — элементарное внимание», — заявил Воробьев.

В этом году меры поддержки особенно актуальны, подчеркнул председатель Союза сыроваров страны Олег Сирота.

«Коронавирус поставил под угрозу банкротства десятки хозяйств. Для многих участников — это чуть ли не последняя возможность сохранить бизнес», — говорит Сирота.

В этом году 170 сыроварен представят на фестивале 500 видов своей продукции. В течение четырех дней гости мероприятия смогут продегустировать и купить понравившийся товар, передает телеканал «360».

«Многие остались на грани разорения. Ярмарки и рынки отменили, упали продажи. Фестиваль — шанс заново запустить свое дело и не допустить банкротства, гибели своих предприятий», — подчеркнул Сирота.

Отмечается, что для гостей фестиваля также была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Для посещения доступны мастер-классы, фудкорты, детские городки, контактный зоопарк.