Москвичи смогут персонализировать транспортную карту «Тройка»

Москва, 27 августа. Карту «Тройка» теперь можно персонализировать с помощью приложения «Метро Москвы». В тестировании новой функции могут принять участие все желающие. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

«Запускаем большое обновление приложения «Метро Москвы» — оно включает в себя много функций, которые упростят нашим пользователям передвижение по столице. И главное, «Тройка» станет персонализированной», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В настоящее время новая функция работает в тестовом режиме. Проверить ее могут все желающие после того, как подадут заявку и оформят простую форму на сайте мобильного приложения. Отмечается, что первая тысяча добровольцев получит персональные карты «Тройка», передает РИАМО.

Ликсутов рассказал, что приложение также дополнили функцией переноса билета, а также уведомлениями, напоминающими о необходимости пополнить баланс. Кроме того, обновленная функция навигации поможет лучше ориентироваться в городе и метро.