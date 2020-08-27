В Москве врачи спасли ребенка с остановившимся на полчаса сердцем

Москва, 27 августа. Московские врачи спасли 11-летнего ребенка, у которого сердце остановилось почти на полчаса. Реаниматологи боролись за жизнь мальчика в течение двух часов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным департамента здравоохранения Москвы, ребенок страдает хроническим заболеванием сердца и надпочечников. Сердце мальчика перестало биться во сне. Отец заглянул к сыну в комнату, но обнаружил его без сознания. До прибытия медиков родители самостоятельно сделали сыну непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

После остановки сердца у человека отключается сознание, после чего начинается кислородное голодание. Через две минуты нейроны мозга начинают постепенно отмирать, наступает смерть.

Отмечается, что прибывшие на место врачи диагностировали желудочковую тахикардию сердца без пульса и начали реанимацию. Медики подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких. Они реанимировали мальчика в течение 25 минут, пока его сердце вновь не забилось. Уже в больнице врачи окончательно восстановили сердечный ритм, передает «Царьград».

Подчеркивается, что клиническая смерть была с рекордной продолжительностью остановки сердца. Спустя месяц ребенка выписали из больницы, сейчас он дома и чувствует себя хорошо.