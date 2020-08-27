Москвичи поделились воспоминаниями о крупнейшем пожаре в Останкинской башне

Москва, 27 августа. 20 лет назад в Москве произошла крупнейшая техногенная катастрофа за всю современную историю города — загорелась Останкинская башня. Участники и очевидцы августовских событий вспомнили, как это было.

7 августа пожар вспыхнул на высоте 460 метров. Его причиной послужило короткое замыкание. Экстренные службы отреагировали молниеносно. Через 10 минут на место ЧП прибыли 40 машин спасателей и скорой помощи.

Руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК Алексей Малинин рассказал, что уже после начала пожара в башню поднимались люди.

«Вячеслав Мисюлин — руководитель башни — который, когда стали говорить, что там фидеры горят, предложил Олегу Добродееву подняться на башню и показать ему, что это за фидеры. Они залезли туда внутрь, и в тот момент начали падать ошметки изоляции фидеров вниз, пробили промежуточные противопожарные щиты», — вспоминает он.

Она также рассказал, что Владимир Арсюков, руководивший пожарной бригадой, а также слесарь ремонтник и 24-летняя лифтерша погибли при попытке устранить неполадки с насосами для тушения. Они решили подняться на высоту 350 метров, где располагалось оборудование, однако лифт застрял, потому что тросы начали гореть. Через мгновения они лопнули, и лифт сорвался вниз. Он пробил бетонный пол и упал в подвал на глубину семь метров. Сверху его придавило тяжелыми противовесами, передает телеканал «360».

Сегодня специалисты сходятся во мнении, что потушить пожар удалось благодаря профессионализму пожарных и инженеров. Помогла и прочность самой конструкции.

«Там были задействованы марки бетонов, из которых строят космические старты. И это был сознательный выбор материалов. Конструкторы заложили в эту башню такой запас живучести и прочности», — рассказал радиоведущий Алексей Самолетов.

Остановить распространение огня удалось через сутки. Тогда было понятно, что вещание башни восстановят только через полгода, но к проектным работам восстановления башни приступили незамедлительно.

«Требовался серьезный анализ того, что произошло с самой башней — несущих конструкций, тросов, оборудования, особенно фидеров, которые выгорели. На рынке их не купишь — их надо специально изготавливать», — рассказал Малинин.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о халатности, и официальной версией стало нарушение работниками башни правил безопасности. Следствие также выяснило, что специалистами были допущены ошибки при проектировании башни.