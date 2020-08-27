Сумма льготной ипотеки в Москве превысила 90 млрд рублей

Москва, 27 августа. В Москве сумма льготных ипотечных кредитов, выданных банками с момента начала ипотечной программы по ставке 6,5% годовых, составила более 90 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сумма льготных ипотечных кредитов, выданных банками в Москве с момента старта общероссийской ипотечной программы по ставке 6,5% годовых, на 20 августа составила 90,1 млрд рублей. Это четверть от объема всех выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в стране, — сказал он. — Всего на конец августа по льготной ипотечной программе в Москве выдано 17,5 тысячи займов».

По словам заммэра, в первом полугодии 2020 года на территории столицы ввели 39 коммерческих и административно-деловых объектов общей площадью 523,7 тыс.кв.м, 12 образовательных учреждений (61,4 тыс.кв.м) и восемь транспортных объектов (153,3 тыс.кв.м).

Напомним, льготная программа субсидирования ставок по ипотеке стартовала в мае 2020 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Льготная ипотека под 6,5% позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

Программа действует до 1 ноября 2020 года и позволяет взять кредит до 12 млн рублей жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Жители других российских регионов могут взять ипотеку до 6 млн рублей.