В Москве за сутки выявили 637 случаев коронавируса

Москва, 27 августа. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 637 человек в Москве. Общее число случаев опасного заболевания в столице достигло 259 707. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за прошедшие сутки 1435 пациентов были выписаны из больниц после полного выздоровления. С начала пандемии число поправившихся горожан достигло 209 628. При этом 12 человек скончались, за весь период зафиксировано 4776 летальных случаев, передает РИАМО.

Новые случаи коронавируса также были выявлены в Московской области — 148 за сутки.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что 23,6% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвой инфекции за сутки стал 121 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 6411 пациентов.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в Кузбассе выявили еще 96 случаев коронавируса. С начала пандемии число случаев инфицирования в регионе достигло 6156, передает «Газета Кемерова».