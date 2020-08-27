Жителей и гостей Москвы приглашают на «Ночь кино»

Москва, 27 августа. Показы трех отечественных фильмов пройдут 29 августа в парках Бабушкинский, Перовский, Измайловский, «Фили» и саду имени Н.Э. Баумана в рамках общегородской акции «Ночь кино» в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Жителей и гостей столицы приглашают присоединиться к просмотру фильмов в летнем кинотеатре парка «Фили», у деревянной сцены в Перовском парке, в зеленом театре Бабушкинского парка, у эстрады «Солнечная» в Измайловском парке и возле главной сцены сада имени Н.Э. Баумана.

На большом экране под открытым небом покажут российские фильмы 2019–2020 годов — комедию «Холоп», в которой рассказывается история сына олигарха, оказавшегося в деревне в 1860 году, мелодраму «Лед-2», а также мультфильм «Иван-царевич и Серый Волк — 4», передает РИАМО.

Отмечается, что показы пройдут при строгом соблюдении правил безопасности. Будет соблюдена социальная дистанция между зрителями. С расписанием сеансов можно ознакомиться в социальных сетях зон отдыха. Вход бесплатный.