В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19

Москва, 26 августа. За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, число летальных исходов в Москве с начала пандемии достигло 4776.

Напомним, в начале августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи, передавал RT. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.

Предполагается, что прививка от коронавируса станет доступна всем желающим после 1 января — к тому моменту уже будет организовано массовое производство, передавали «Известия».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину хотят приобрести Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и другие государства. В общей сложности 27 стран мира.