Огонь охватил ТРЦ «Ханой-Москва», эвакуированы сотни человек

Москва, 26 августа. Сильный пожар произошел в торгово-деловом центре «Ханой — Москва». Спасатели эвакуировали из здания 200 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, в апарт-отеле «Ханой — Москва» произошел пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности (второй).

Огонь разгорелся на третьем этаже здания. Спасатели эвакуировали около 200 человек. По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 кв. м. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

В здании располагаются 47 организаций.