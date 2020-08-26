Трое рабочих сорвались с крыши и погибли в Москве

Москва, 26 августа. Трое рабочих сорвались с крыши дома на Рябиновой улице в Москве, на месте находятся экстренные службы.

Инцидент произошел вечером 26 августа на западе столицы. По предварительным данным, они получили тяжелые травмы и скончались.

Правоохранительные органы устанавливают личности рабочих и обстоятельства их гибели.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы упал строительный кран. Стрела крана задела рабочего, он потерял сознание.

Еще один случай произошел на западе столицы, тогда при падении крана пострадала женщина-крановщик.