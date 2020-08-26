Бывшая жена обвинила фельдшера в Подмосковье в изнасиловании дочери

Москва, 26 августа. Экс-супруга заявила в полицию на мужа, который 11 лет насиловал родную ночь в Подольске. Подозреваемого задержали, сообщил осведомленный источник.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Выяснилось, что 67-летний мужчина мог насиловать дочь с 2009 по 2020 годы.

Первый раз он совершил преступление, когда ребенку было всего шесть лет, передает телеканал «360». Как сообщил источник, подозреваемый работал фельдшером и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что парень напал на школьницу из Петербурга и изнасиловал. Пострадавшей было 13 лет, а насильнику — 20 лет.