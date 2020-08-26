Парень на квадроцикле открыл стрельбу по детям в Подмосковье

Москва, 26 августа. Парень открыл стрельбу на детской площадке в подмосковном Подольске. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Юноша на квадроцикле припарковался в микрорайоне Кузнечики. Он некоторое время сидел и наблюдал за происходящим, а потом открыл огонь.

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник произвел более одного выстрела.

Вместе с детьми на площадке находился взрослый. Он попытался догнать стрелка, но тот ударил по газам и скрылся, передает телеканал «360».

Аналогичный инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Мужчина сначала закидал подростков яйцами, а потом устроил стрельбу.