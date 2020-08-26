Родственница пострадавшего назвала причину взрыва газа в доме на Кубинке

Москва, 26 августа. Невестка пострадавшего при пожаре пенсионера назвала возможную причину взрыва газа в жилом доме на Кубинке в Москве.

По словам родственницы пострадавшего, в момент взрыва он находился в своей квартире и надышался газом. Спасатели вынесли мужчину на руках. После осмотра врачами пострадавшего забрали родные.

Невестка пенсионера считает, что взрыв мог прогреметь в квартире № 50. По ее словам, взорвалась не колонка, а сам газ. Она отметила, что квартиру постоянно сдавали в аренду, там проживали 15 человек, возможно, мигранты.

«Я говорила, что когда-нибудь это произойдет, тем более, у нас в доме стоят колонки», — рассказала родственница потерпевшего в комментарии телеканалу «360».

Пожар в пятиэтажке по улице Кубинка, 4, начался после взрыва в квартире на третьем этаже. Огонь охватил квартиры с третьего по пятый этажи, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По предварительным данным, пострадало три человека. Причину взрыва и последующего возгорания предстоит установить экспертам.