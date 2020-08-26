Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва дома на западе Москвы

Москва, 26 августа. Один из жильцов дома на улице Кубинка в Москве рассказал о первых минутах после взрыва. По его словам, был страшный грохот.

Взрыв произошел утром, когда Владимир спал в своей квартире. Он услышал шум и проснулся. Через некоторое время послышались звуки сирен.

«Дом подпрыгнул, подумал, что землетрясение», — рассказал очевидец, его слова передает телеканал «360».

По словам Владимира, в пострадавшем доме было отключено электричество. Повсюду пахло дымом, на улице уже работали пожарные.

Мужчина сам покинул квартиру, отогнал подальше свой автомобиль, но не смог вернуться домой. Он признался, что не знает, кто жил в квартире, где произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели 13 человек из кирпичного дома. Сейчас пожарные проливают конструкции здания. По предварительной информации, там произошел хлопок бытового газа.