Стало известно, как украсят Москву к Дню города

Москва, 26 августа. Четыре исторические эпохи увидят москвичи в день рождения города, сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

К созданию антуража привлекут почти 370 реконструкторов. Необычные украшения появятся в «Коломенском», «Митино», в Зеленограде и Измайловском парке.

Исторические площадки будут работать 5 и 6 сентября. Горожане увидят московских стрельцов, маневры военных эпохи Петра Великого.

В Измайловском парке покажут Отечественную войну 1812 года. Реконструкторы представят битву при Березине. А в Зеленограде зрители увидят ополченцев 1941 года, пишет РИАМО.

Напомним, что столичные власти решили не отменять День города из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что праздник «пройдет по расписанию». Однако празднество не будет таким масштабным, как в прошлые годы.