Новое пространство для пеших прогулок появится в центре Москвы

Москва, 26 августа. Современное пространство для пешеходов появится в Ананьевском и Даевом переулках в Москве, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Работы начались в феврале и завершатся к концу года. Планируется расширить тротуары, установить скамейки, оборудовать спортплощадки и дорожки для велосипедистов.

На новой территории появятся парковки, уличная мебель и стенды с навигацией. Во дворах разобьют зеленые газоны, высадят деревья. Рабочие установят более 120 светильников, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве заработали необычные коворкинги для удаленщиков. Фрилансеры могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и комфортабельным рабочим местом.