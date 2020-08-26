Почти 40 тысяч абитуриентов подали документы в столичные медколледжи

Москва, 26 августа. Медицинские колледжи стали очень популярны среди абитуриентов, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Почти 40 тысяч абитуриентов подали документы в медицинские колледжи, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. По словам Раковой, после эпидемии многие молодые москвичи поняли, чем хотят заниматься в жизни.

Самым возрастным абитуриентом стал 66-летний мужчина, а в прошлом году — 48-летний абитуриент. Около 70% абитуриентов подавали документы на специальность «сестринское дело».

Заявление на поступление в колледж принимают от школьников после 9-го класса и от выпускников. В этом году можно подать документы в электронном виде, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что новация вакцина «Спутник V» от коронавируса поступит в столичные клиники в начале сентября. Параллельно в столице стартовала прививочная кампания против гриппа.