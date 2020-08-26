Дни открытых дверей пройдут в культурных центрах Москвы

Москва, 26 августа. Столичные культурные центры открыты для горожан 29 и 30 августа, мероприятия будут проходить с утра и до самого вечера, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Четвертый год подряд в культурных центрах города проводят день открытых дверей. Москвичей ждут на 77 площадках. Сотрудники центров подготовили десятки интересных лекций, мастер-классов и экскурсий.

Детей ждут интересные квесты, все мероприятия бесплатные. Во Дворце культуры «Содружество» для школьников проведут квест по истории разных стран мира, отмечает «Вечерняя Москва».

В клубе «Молодежный» состоится мастер-класс по рисованию акварельными красками. Горожан научат изображать пейзаж, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые работают на удаленке, пригласили в современные коворкинги. Эти центры принимают посетителей бесплатно.