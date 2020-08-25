Мужчина в Москве продавал лапшу и печенье под видом лекарства от рака

Москва, 25 августа. Мужчина продавал пенсионеркам в Москве лапшу и печенье под видом лекарств от рака. Полиция задержала подозреваемого.

В полицию обратилась 79-летняя москвичка и заявила о мошенничестве. По словам пострадавшей, с ней якобы связались из поликлиники и сообщили о «плохом» анализе крове.

Женщину убедили в том, что у нее рак и перевели звонок на «специалиста» из онкоцентра. Тот предложил купить эффективное средство за 300 тысяч рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

К пенсионерке приехал курьер и передал коробку. Он попросил не открывать ее в течение суток и хранить в холодильнике. Оказалось, что в ней лежали не лекарства, а лапша быстрого приготовления.

В полицию обратились еще две женщины, им мошенники продали печенье под видом медицинского препарата.

Ранее сообщалось, что россиянка отдала мошенникам три миллиона рублей за «возвращение» в страну депортированного зятя.