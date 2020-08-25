Труп москвича больше года пролежал в туалете на подмосковной даче

Москва, 25 августа. Тело жителя Москвы было найдено в туалете загородного дома, расположенного в Подмосковье, сообщил осведомленный источник.

Полиция нашла останки на одном из участков в селе Хотеичи. По предварительной информации, мужчина скончался больше года назад. И все это время тело лежало в туалете на улице.

На участке также стоял дом, но никто из родственников не был на даче долгое время. Погибшему было 54 года, экспертиза установит точную причину смерти человека.

Полиция разыскивает родственников москвича и выясняет обстоятельства его смерти, пишет издание KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Костромской области было найдено тело мужчины. Останки принадлежали пропавшему столичному профессору. В кармане его брюк лежали камни, правоохранители рассматривают версию о насильственной смерти москвича.

Еще один инцидент произошел в Пскове, где прямо на улице лежал труп пожилой женщины. Погибшая была прилично одета, но у нее почему-то не хватало зубов.