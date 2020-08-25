Столичных фрилансеров пригласили в необычные коворкинги

Москва, 25 августа. Столичные власти рассказали, где в городе находятся современные и удобные коворкинги. Они предложили фрилансерам работать в Парке Горького, «Сокольниках» и «Царицыно».

Коворкинги — пространства для работы вне дома находятся в парках, летних читальнях и беседках. В некоторых павильонах более сотни посадочных мест, есть зона отдыха, розетки для гаджетов и бесплатный городской Wi-Fi.

Можно поработать в библиотеке «Букводом», где есть необходимая офисная техника. Можно заказать распечатку файла, отсканировать документ и выбрать нужную книгу. В этой библиотеке находится небольшая столовая, где можно перекусить.

В «Царицыно» организовали небольшой коворкинг на 20 человек. Он удобен тем, что на территории павильона есть гардероб и кафе. Рабочую зону можно посетить бесплатно с утра и до 18.00. В выходные коворкинг работает дольше, пишет издание «Вечерняя Москва».

В Москве большую часть сотрудников офисов перевели на удаленную работу. Это легче сделать компаниям, работающим в сфере IT и рекламы, интернет-торговли. С каждым годом число москвичей, работающих удаленно, становится больше.