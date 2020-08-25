Учителя Москвы рассказали, как подготовить ребенка к школе

Москва, 25 августа. Столичные учителя дали полезные рекомендации, как подготовить ребенка к школе. Они рассказали, как минимизировать стресс у школьника и настроить его на учебу.

Педагоги просят родителей быть мягче с детьми, потому что те долгое время не были в школе. С ними лучше начать заниматься за пару недель до старта занятий.

Необходимо вводить школьника в учебный процесс постепенно. Можно поиграть с ним в школу и дать почувствовать себя на месте учителя.

Как отмечают эксперты, младшеклассникам нужно организовать учебу в виде игры или даже квеста. В конце такого соревнования они получат призы. Лучше мотивировать детей, используя положительные эмоции.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», в конце августа учеников можно приучать к новому распорядку дня. Они должны раньше ложиться спать и раньше вставать. Когда ребенок хорошо высыпается, он бодрый, веселый и готов к учебе.

А недосып может резко сказаться на успеваемости. Дети, которые поздно ложатся спать, пассивные и плохо сидят на уроках. Они могут баловаться и отвлекаться на посторонние предметы.

Учителя рекомендуют поддерживать малышей и не обращать внимание на оценки. Состояние ребенка и его успехи в школе зависят от отношения к этому родителей. Важно, чтобы ваш малыш научился самостоятельно учиться, а это пригодится ему в будущем.