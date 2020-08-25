Власти Москвы оставили только один троллейбусный маршрут

Москва, 25 августа. Всего один троллейбусный маршрут останется в Москве, сообщил директор «Мосгортранса» Леонид Антонов.

Троллейбус свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Столичные власти решили, что на остальные маршруты выйдут автобусы и электробусы.

По словам Антонова, это новая эпоха электрического транспорта. Решение отказаться от троллейбусов было сложным, но будущее за экологически чистыми видами транспорта.

Глава «Мосгортранса» напомнил, что в начале прошлого века в Москве ходила конка — экипаж, который по рельсам тянула пара лошадей. Конку сменил трамвай, а сейчас наступает эра электротранспорта, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене на год закрыли станцию «Рижская».