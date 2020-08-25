Власти Москвы назвали условия для закрытия школ на карантин по COVID-19

Москва, 25 августа. Московские школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин, если кто-то из педагогов заразится COVID-19, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Представитель департамента сообщил ТАСС, что классы будут закрываться на карантин, если коронавирус будет выявлен у кого-нибудь уз учеников. Если речь идет об учителях, то класс на карантин не закроют.

Сотрудники школы в обязательном порядке должны носить маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Учителям разрешено снять маску только в том случае, когда он находится на социальной дистанции от учеников, к примеру, объясняя новый материал у доски.

«Если кто-то из педагогов заболеет, то тогда на замену придет другой учитель, который проведет занятия для детей в очном формате», — уточнили в департаменте.

В понедельник заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции поступят в ближайшее время в Москву. По ее словам, препарат прошел процедуру регистрации и в ближайшее время Минздрав РФ распределит небольшие партии для передачи в медучреждения, передает РИАМО.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Более 20 стран мира отправили в РФ заявки на приобретение миллиарда доз, передавал «Царьград».