Ракова сообщила о скором поступлении вакцины от коронавируса в Москву

Москва, 24 августа. Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции поступят в ближайшее время в Москву. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра сообщила, что препарат прошел процедуру регистрации и в ближайшее время Минздрав РФ распределит небольшие партии для передачи в медучреждения, передает РИАМО.

«Какая-то часть поступит и в Москву», — рассказала Ракова.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Более 20 стран мира отправили в РФ заявки на приобретение миллиарда доз. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия договорилась о производстве вакцин в пяти странах, передает радио Sputnik.

Стоит отметить, что препарат, получивший название «Спутник V», прошел тестирование, его безопасность была доказана. У добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины, выработался стойкий иммунитет к коронавирусу.