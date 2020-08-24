В Москве школы 1 сентября заработают в обычном режиме

Москва, 24 августа. Московские школы 1 сентября начнут работать в стандартном режиме, власти не планируют организовывать дистанционное обучение. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что удаленного обучения не будет ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях. По ее словам, в школах созданы все необходимые условия для того, чтобы ученики параллельных классов пересекались как можно реже. Это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что учебные заведения столицы смогут отойти от стандартного графика и поменять время начала занятий для классов, передает РИАМО.

Кроме того, в школах изменится расписание перемен и обеденного времени. Во избежание скопления школьников по утрам в зданиях будут открыты дополнительные входы.