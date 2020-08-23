Антициклон принесет тропическое тепло в Москву

Москва, 23 августа. Теплая погода задержится как минимум на две недели в Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее метеорологи полагали, что последние теплые дни завершатся уже в выходные, однако лето «не собирается сдаваться», пояснил Тишковец. По его словам, антициклонный тип погоды обеспечит тропическим теплом не только жителей столицы, но и всей центральной России.

«В субботу — это плюс 9-14 градусов под утро, днем плюс 19-24 градуса. В воскресенье и на понедельник — всплеск тепла: плюс 10-15 градусов в ночные часы, в воскресенье днем — плюс 23-28 градусов», — рассказал специалист.

Он отметил, что в понедельник столбики термометров могут подняться до аномально высоких показателей в плюс 29 градусов, хотя нормой для этого времени года считается отметка в плюс 20 градусов. Синоптик предупредил, что вечером 1 сентября погода ухудшится, местами пройдут дожди.

Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай предупредил жителей Приморья о надвигающимся тропическом циклоне, который подойдет к региону на следующей неделе. По его словам, он принесет с собой сильный порывистый ветер и значительные дожди, передает deita.ru.