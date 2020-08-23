В Москве за сутки выявили 611 случаев коронавируса

Москва, 23 августа. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 611 жителей Москвы. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 257 124. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что количество выздоровевших пациентов в городе продолжает расти. За минувшие сутки 965 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений после полного выздоровления.

Заммэра напомнила, что переболевшим коронавирусом горожанам предлагают сдать плазму крови или стать социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто лечится на дому, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 4852 случая опасного заболевания в 83 регионах страны. Отмечается, что 23,6% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Также за прошедшие сутки зафиксировано 73 летальных случая.

Ранее сообщалось, что 92 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Кемеровской области. За весь период пандемии в Кузбассе выявлено 5769 случаев коронавируса. 1786 человек остаются в больницах, 3938 выздоровели, 45 скончались, передает «Газета Кемерова».