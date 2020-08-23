Селфи с паспортом помогло мошенникам оформить кредит на жителя Москвы

Москва, 23 августа. Мошенники оформили кредит на жителя Москвы с помощью фотографии его паспорта. Мужчина случайно узнал о случившемся, а когда пришел в банк разбираться, то сотрудники организации ему показали его же селфи с документом в руках.

Мужчина рассказал, что сделал фото около двух лет назад для одного из сервисов каршеринга. О непогашенном кредите он узнал в приложении «Сбербанк Онлайн», с помощью которого можно подать запрос в бюро кредитных историй и получить информацию, какие именно кредиты человек уже взял.

«Я увидел, что у меня есть мои две карты и еще одна — третья, непонятная. После этого я заказал расширенный вариант за плату», — рассказал потерпевший.

Мужчина связался с финансовой организацией, где ему рассказали о кредите в 15 тысяч рублей, который был оформлен без визита в офис, передает телеканал «360».

«Там мне показали мой профайл, там было мое селфи с паспортом. Оно точно двухлетней давности», — пояснил мужчина.

Мужчина предположил, что фотография утекла из базы данных одной из закрывшихся сегодня фирм по прокату автомобилей. К настоящему времени обязательства по кредиту с мужчины сняли.

Управляющий партнер аналитической компании Mindsmith Руслан Юсуфов пояснил, что подобные фотографии с паспортом или водительским удостоверением являются весьма распространенным товаром на черном рынке. Стоимость одного такого снимка составляет около одной тысячи рублей.

Эксперт заявил, что службе безопасности банка стоит обратить внимание на произошедшую историю и сделать соответствующие выводы. Сумма кредита была небольшой, однако подобные случаи необходимо предотвращать.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке сотрудник СТО обворовал своего работодателя. Владелец предприятия обратился в полицию с заявлением о краже диагностического сканера стоимостью 15 тысяч рублей. Пропажу оборудования он обнаружил через несколько дней после последнего использования, передает «Газета Кемерова».