В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Москва, 22 августа. Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 4731.

Напомним, 11 августа была зарегистрирована вакцина центра имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, передавали «Известия». Ожидается, что серийное производство вакцины «Спутник V» начнется в ближайшие две недели. В первую очередь прививаться от коронавируса будут медицинские работники и граждане, входящие в группу риска.

Препарат будет вводиться в два этапа с перерывом в три недели. Это позволит приобрести иммунитет к коронавирусу минимум на два года.

Согласно последним опросам ВЦИОМ, почти половина жителей РФ готовы привиться от коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V».