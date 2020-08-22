Названы лучшие места для отдыха под открытым небом на востоке Москвы

Москва, 22 августа. Жителям Москвы напомнили о лучших местах для отдыха в Восточном округе, об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Горожане могут провести выходные в Детском Черкизовском парке и на набережной Шитова. Там есть площадки для активного и уединенного отдыха, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Школьники и молодежь смогут сыграть в регби, пинг-понг, позаниматься на спортивных тренажерах. Если вам нравятся прогулки по лесу, приезжайте в Ивановский и Терлецкий лесопарк.

В сквере на Лихмановской улице есть песочница и корабль для детей, на Щербаковской улице стоит кролик из сказки Льюиса Кэролла. Покататься на скейтборде можно в парке «Южный», сюда часто приходят владельцы собак.

Стритбол популярен среди гуляющих на Сиреневом бульваре. На этой улице организованы стойки с боксерскими грушами, где горожане могут «выпустить пар», пишет РИАМО.

Ранее москвичам сообщили, что погода на выходных располагает к прогулкам. Термометры покажут 28 градусов тепла.