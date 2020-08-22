Станцию московского метро «Рижская» закрыли на год

Москва, 22 августа. Станция столичного метро «Рижская» Калужско-Рижской линии закрыта на год, сообщили в пресс-службе подземки.

Вестибюлю вернут исторический облик, рабочие приведут в порядок колонны, пол и потолок. На станции полностью заменят эскалаторы, работавшие с 1958 года.

С 22 августа поезда метро проезжают станцию без остановки. Для пассажиров организовали бесплатный автобус от «Рижской» до «Проспекта мира», пишет РИАМО.

Столичные власти продолжают развивать и модернизировать транспортную систему города. Рабочие строят новые станции БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия строящихся станций.