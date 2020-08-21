Москвич сыграл в «русскую рулетку» и попал в больницу

Москва, 21 августа. Житель Москвы решил поиграть с коллегой в «русскую рулетку», но не рассчитал и получил ранение в висок, сообщил осведомленный источник.

В полицию обратилась супруга пострадавшего. Она заявила, что ее муж работает в одном из столичных фитнес-клубов. По словам женщины, он распивал алкогольные напитки вместе с коллегой.

В какой-то момент один из мужчин предложил сыграть в русскую рулетку с травматическим пистолетом. В результате чего один из мужчин получил ранение.

Его срочно госпитализировали, полиция проводит проверку, передает телеканал «360».

Аналогичный инцидент произошел в Петербурге, где студент во время вечеринки сыграл в «русскую рулетку». Однако праздник закончился смертью парня, в квартире которого был праздник.