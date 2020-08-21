Депутат МГД Шереметьев отправлен под домашний арест

Москва, 21 августа. Пресненский районный суд Москвы поместил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, который проходит по делу о мошенничестве, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе суда.

Депутат от КПРФ останется до домашним арестом до 18 октября. Его обвиняют в хищении двух миллионов рублей бюджетных средств.

Ряд депутатов поручились за Шереметьева, но суд отклонил ходатайство о подписке о невыезде. Сам обвиняемый не согласился с решением суда, заявив, что ему нужно продолжить работу в Мосгордуме.

По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Шереметьев подавал в Мосгордуму документы о премировании помощницы Ирины Кузнецовой. Полученные для нее средства депутат присваивал.

Своими действия он нанес столичному бюджету крупный материальный ущерб. Шереметьев заявил в суде, что это дело было возбуждено на основании показаний бывшей помощницы. По мнению депутата, женщина якобы мстит ему за увольнение.