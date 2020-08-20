Режим самоизоляции для пожилых людей отменят с 24 августа в Подмосковье

Москва, 20 августа. Режим самоизоляции для горожан старше 65 лет отменят с 24 августа в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

В сообщении отмечается, что соответствующее постановление было подписано руководителем региона Андреем Воробьевым. Ранее режим самоизоляции для людей преклонного возраста был введен на территории области из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает РИАМО.

«Снимается режим самоизоляции с людей 65 плюс и хронических больных с 24 августа 2020 года», — говорится в постановлении.

Данная норма также распространяется на жителей Подмосковья, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими заболеваниями и рядом других болезней.

В документе также говорится о том, что на территории Московской области работа вузов и техникумов осуществляется с соблюдением всех методических рекомендаций главного санитарного врача.