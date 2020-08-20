В Москве за сутки выздоровели еще 1208 человек с коронавирусом

Москва, 20 августа. Врачи за прошедшие сутки вылечили еще 1208 человек с коронавирусом в Москве. С начала пандемии в столице поправились 201 567 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что количество выздоровевших граждан продолжает увеличиваться. Она напомнила, что при выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации от лечащего врача. Выздоровевшим горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами, передает РИАМО.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие 24 часа жертвами коронавирусной инфекции стали 11 москвичей. Общее число летальных случаев в столице достигло 4698.

Медики напомнили, что не стоит заниматься самолечением. При первых симптомах ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться за помощью к специалистам.